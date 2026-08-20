Gustavo Roberto da Silva Billintani foi condenado a 37 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira, Eliane Alves de Souza, de 37 anos. O crime ocorreu em novembro do ano passado, no Parque Valença, em Campinas.

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A decisão, proferida pela juíza Erika Fernandes, acolheu a denúncia do Ministério Público de São Paulo, que destacou a brutalidade do ataque. Segundo os autos, o réu desferiu cerca de 18 golpes de faca contra a vítima, atingindo crânio, pescoço, abdômen e tórax. Eliane morreu no local.

O tribunal reconheceu circunstâncias agravantes, como o contexto de violência doméstica, o fato de a vítima ser mãe de duas crianças e adolescentes, o uso de meio cruel e a impossibilidade de defesa. O réu não poderá recorrer em liberdade.