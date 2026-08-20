Gustavo Roberto da Silva Billintani foi condenado a 37 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira, Eliane Alves de Souza, de 37 anos. O crime ocorreu em novembro do ano passado, no Parque Valença, em Campinas.
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A decisão, proferida pela juíza Erika Fernandes, acolheu a denúncia do Ministério Público de São Paulo, que destacou a brutalidade do ataque. Segundo os autos, o réu desferiu cerca de 18 golpes de faca contra a vítima, atingindo crânio, pescoço, abdômen e tórax. Eliane morreu no local.
O tribunal reconheceu circunstâncias agravantes, como o contexto de violência doméstica, o fato de a vítima ser mãe de duas crianças e adolescentes, o uso de meio cruel e a impossibilidade de defesa. O réu não poderá recorrer em liberdade.
Em sua argumentação, a promotora Verônica Silva de Oliveira ressaltou a superioridade física do agressor e o sofrimento desnecessário imposto à vítima. O casal manteve união estável por cerca de 12 anos e teve duas filhas, hoje com 14 e 9 anos.
De acordo com a denúncia, Eliane havia se mudado para Minas Gerais após supostas ameaças do ex-companheiro. No dia do crime, ela retornou a Campinas para encontrar o homem. Os dois foram a um bosque, onde, durante uma discussão, ele a atacou com a faca.
A Justiça também ponderou o impacto emocional do crime, especialmente sobre as filhas do casal, que foram privadas do convívio materno.