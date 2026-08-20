O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria de Justiça de Campinas, obteve a condenação de um homem acusado de estuprar repetidamente a própria enteada e a sobrinha da ex-companheira. Os crimes ocorreram entre 2018 e 2022, quando as vítimas tinham 9 e 11 anos.

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O réu foi condenado a 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e deverá pagar uma indenização de R$ 10 mil a cada uma das meninas. A decisão foi proferida pela Justiça, e o homem, que já está preso, não poderá recorrer em liberdade.

De acordo com as investigações, mesmo após a separação do casal, o agressor mantinha contato com a filha e a sobrinha da ex-companheira. Ele aproveitava os momentos em que as crianças estavam em sua casa para praticar atos libidinosos, que incluíam toques e relações sexuais, além de induzi-las a assistir a vídeos com conteúdo pornográfico.