Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Jardim Ypê Pinheiro, em Mogi Guaçu. A abordagem foi realizada por agentes do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Civil Municipal, na Avenida Flamboyants.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, o menor estava em uma área já conhecida pela incidência de comércio ilegal de entorpecentes quando, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um pacote branco no chão e tentou fugir. Ele foi contido pelos agentes e, em seguida, questionado sobre o material descartado.

O adolescente informou à equipe que havia jogado fora alguns pinos, mas os guardas constataram que se tratava de 50 tubetes do tipo eppendorf, com cocaína em seu interior. Com ele, foram encontrados ainda um aparelho celular e uma nota de R$ 10.