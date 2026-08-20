A quinta-feira (20) será marcada por tempo estável, sol forte e temperaturas elevadas em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com os institutos de meteorologia, a aproximação de uma frente fria muda a circulação dos ventos no estado de São Paulo, que passam a soprar do quadrante noroeste.

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Os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima que pode chegar aos 33°C ao longo da tarde. A umidade relativa do ar cairá a níveis críticos, variando entre 20% e 25%, índice que exige atenção redobrada com a hidratação e com a exposição prolongada ao sol.

Além do calor, a população deve ficar atenta aos ventos moderados, previstos para o período entre a tarde e a noite de quarta-feira (19) e também durante a tarde de quinta-feira. As rajadas podem intensificar a sensação de abafamento e agravar problemas respiratórios, especialmente em dias de baixa umidade.