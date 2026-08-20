20 de agosto de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta será de calorão e umidade crítica na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quinta-feira será de sol forte, calor e umidade crítica na RMC, com máxima de 33°C.
Quinta-feira será de sol forte, calor e umidade crítica na RMC, com máxima de 33°C.

A quinta-feira (20) será marcada por tempo estável, sol forte e temperaturas elevadas em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com os institutos de meteorologia, a aproximação de uma frente fria muda a circulação dos ventos no estado de São Paulo, que passam a soprar do quadrante noroeste.

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Os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima que pode chegar aos 33°C ao longo da tarde. A umidade relativa do ar cairá a níveis críticos, variando entre 20% e 25%, índice que exige atenção redobrada com a hidratação e com a exposição prolongada ao sol.

Além do calor, a população deve ficar atenta aos ventos moderados, previstos para o período entre a tarde e a noite de quarta-feira (19) e também durante a tarde de quinta-feira. As rajadas podem intensificar a sensação de abafamento e agravar problemas respiratórios, especialmente em dias de baixa umidade.

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