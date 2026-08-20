Oito em cada dez adolescentes grávidas atendidas pelo Hospital da Mulher da Unicamp (Caism) não planejaram a gestação. O dado faz parte de uma pesquisa realizada com jovens da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e chama atenção também para outro problema: dois terços delas disseram não ter conhecimento sobre métodos contraceptivos.
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O estudo ouviu 101 gestantes com idades entre 12 e 20 anos atendidas no ambulatório de pré-natal do Caism entre 2017 e 2024. Ao todo, 84% afirmaram que a gravidez não havia sido planejada. As participantes tinham, em média, 17 anos, começaram a vida sexual aos 14 e tiveram a primeira gestação aos 16.
A maioria das entrevistadas era parda (48,5%), estudava quando engravidou (58%) e tinha entre 10 e 12 anos de escolaridade (78%). Os resultados integram a pesquisa de doutorado do sociólogo Negli Gallardo-Alvarado, desenvolvida na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp e publicada recentemente no periódico científico The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care.
Contraceptivos são conhecidos
Um dos pontos investigados foi justamente o acesso das adolescentes à informação sobre prevenção da gravidez. Embora dois terços tenham declarado espontaneamente não conhecer métodos contraceptivos, o cenário mudou quando os pesquisadores apresentaram os métodos pelo nome.
A pílula anticoncepcional e os contraceptivos injetáveis eram conhecidos por 96% das entrevistadas. Os preservativos foram reconhecidos por 93,1%, enquanto 78% disseram já ter ouvido falar do dispositivo intrauterino (DIU).
Para Gallardo-Alvarado, os resultados indicam obstáculos para que adolescentes exerçam plenamente seus direitos sexuais e reprodutivos, incluindo dificuldades de acesso à informação, educação e métodos contraceptivos.
Início mais tardio da vida sexual reduz risco
A pesquisa também buscou identificar fatores associados à gravidez não planejada. Adiar o início da vida sexual apareceu associado a uma redução de 35% na chance de uma gestação sem planejamento.
Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores: viver com o parceiro esteve associado a uma redução de 88% desse risco. Gallardo-Alvarado ressalta, porém, que os dados não significam que incentivar relacionamentos precoces ou a abstinência sexual seja a resposta para o problema.
A defesa do pesquisador é pela ampliação das oportunidades educacionais para que os adolescentes permaneçam na escola e possam construir projetos de vida, além do acesso a métodos contraceptivos de longa duração na rede pública, independentemente da idade.
Gravidez pode comprometer escola
Orientador do trabalho, o professor emérito da Unicamp Luis Bahamondes classifica a gravidez não planejada na adolescência como um problema de saúde pública com consequências que ultrapassam a gestação.
Segundo ele, a relação entre gravidez precoce e abandono escolar já é conhecida no Brasil. A saída da escola pode comprometer posteriormente o acesso ao ensino superior, as oportunidades profissionais e a renda dessas jovens.
A pesquisa recebeu financiamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).