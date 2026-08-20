Oito em cada dez adolescentes grávidas atendidas pelo Hospital da Mulher da Unicamp (Caism) não planejaram a gestação. O dado faz parte de uma pesquisa realizada com jovens da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e chama atenção também para outro problema: dois terços delas disseram não ter conhecimento sobre métodos contraceptivos.

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O estudo ouviu 101 gestantes com idades entre 12 e 20 anos atendidas no ambulatório de pré-natal do Caism entre 2017 e 2024. Ao todo, 84% afirmaram que a gravidez não havia sido planejada. As participantes tinham, em média, 17 anos, começaram a vida sexual aos 14 e tiveram a primeira gestação aos 16.

A maioria das entrevistadas era parda (48,5%), estudava quando engravidou (58%) e tinha entre 10 e 12 anos de escolaridade (78%). Os resultados integram a pesquisa de doutorado do sociólogo Negli Gallardo-Alvarado, desenvolvida na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp e publicada recentemente no periódico científico The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care.

Contraceptivos são conhecidos