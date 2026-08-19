O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, colocou em operação nove novos portões automáticos de controle migratório no terminal internacional, ampliando a capacidade de atendimento de passageiros brasileiros.
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Com a mudança, o aeroporto passa a contar com três equipamentos no embarque e seis no desembarque internacional. Antes, havia apenas um no embarque e dois no desembarque.
Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, cada equipamento consegue processar até seis passageiros por minuto.
Na prática, um grupo de 200 pessoas que antes levava cerca de 30 minutos para passar pelo controle migratório agora pode concluir o processo em aproximadamente 10 minutos, redução de 66,6%.
Reconhecimento facial
Os novos equipamentos, chamados de ABC Gates, fazem a leitura do passaporte e cruzam os dados com uma imagem capturada no momento da passagem.
Depois, o passageiro passa por verificação biométrica por reconhecimento facial. Se a identidade for confirmada, o portão é liberado automaticamente.
O sistema pode ser utilizado apenas por brasileiros natos ou naturalizados.
Passageiros estrangeiros continuam passando pelas cabines tradicionais da Polícia Federal para conferência dos documentos.
Equipamentos substituídos
Os três equipamentos que funcionavam anteriormente foram retirados e substituídos pelos novos.
A instalação foi feita em parceria entre a concessionária, a empresa SITA, a brasileira Digicon, a Polícia Federal e a Anac.
A modernização atende a uma portaria da Polícia Federal publicada em julho de 2025, que estabeleceu regras e prazos para implantação do novo modelo de controle automatizado de fronteiras.
Segundo Viracopos, a ampliação busca reduzir filas, aumentar a capacidade de processamento e melhorar a segurança das checagens migratórias sem necessidade de ampliar fisicamente o terminal.