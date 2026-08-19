O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, colocou em operação nove novos portões automáticos de controle migratório no terminal internacional, ampliando a capacidade de atendimento de passageiros brasileiros.

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Com a mudança, o aeroporto passa a contar com três equipamentos no embarque e seis no desembarque internacional. Antes, havia apenas um no embarque e dois no desembarque.

Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, cada equipamento consegue processar até seis passageiros por minuto.