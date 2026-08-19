A Câmara de Campinas vota nesta quarta-feira (19), em definitivo, um projeto que torna obrigatório o uso de focinheira em cães considerados de grande porte durante passeios em espaços públicos da cidade. A proposta também estabelece multas e coloca a Guarda Municipal como responsável pela fiscalização.

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O texto é um substitutivo ao projeto apresentado pelo vereador Otto Alejandro (PL) e altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município. A votação ocorre durante a 44ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h.

A obrigação valerá para a circulação dos animais em ruas, praças e demais espaços públicos. Segundo o autor, a medida pretende reforçar no município uma exigência já prevista na legislação estadual.

Multa pode chegar a 1 mil UFICs