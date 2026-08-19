A Câmara de Campinas vota nesta quarta-feira (19), em definitivo, um projeto que torna obrigatório o uso de focinheira em cães considerados de grande porte durante passeios em espaços públicos da cidade. A proposta também estabelece multas e coloca a Guarda Municipal como responsável pela fiscalização.
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O texto é um substitutivo ao projeto apresentado pelo vereador Otto Alejandro (PL) e altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município. A votação ocorre durante a 44ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h.
A obrigação valerá para a circulação dos animais em ruas, praças e demais espaços públicos. Segundo o autor, a medida pretende reforçar no município uma exigência já prevista na legislação estadual.
Multa pode chegar a 1 mil UFICs
Quem descumprir a obrigação poderá receber multa de 300 Unidades Fiscais de Campinas (UFICs) por animal, em torno de R$ 1.527.
Em caso de reincidência, a penalidade será dobrada. O projeto também permite o recolhimento do cão pela Unidade de Vigilância de Zoonoses, desde que exista laudo da autoridade competente.
Se houver ataque do animal contra uma pessoa, a multa prevista sobe para 1 mil UFICs, além de outras eventuais responsabilidades civis e penais.
O projeto prevê ainda campanhas municipais para orientar os tutores sobre o uso da focinheira.
Dívida de Campinas com a União
Outro projeto de impacto financeiro entra na pauta desta quarta-feira. Em primeira discussão, os vereadores analisam uma proposta do Executivo que autoriza a Prefeitura a negociar novas condições para uma dívida de Campinas com a União.
O débito é relacionado a um contrato de refinanciamento autorizado por lei municipal em 1999.
A possibilidade de uma nova negociação surgiu após uma mudança constitucional aprovada em 2025, que abriu caminho para municípios parcelarem determinadas dívidas com a União em até 360 prestações mensais.
Segundo a Prefeitura, estudos preliminares da Secretaria de Finanças apontaram possíveis benefícios para Campinas, como redução dos encargos, aumento do prazo de pagamento e alívio no caixa municipal no curto prazo.
A votação desta quarta, porém, não significa que a Prefeitura fechará automaticamente um novo acordo. O projeto apenas concede a autorização necessária para que o governo municipal continue as negociações e formalize uma nova condição de pagamento caso fique comprovada vantagem financeira para Campinas.
A sessão começa às 18h, no plenário da Câmara Municipal.