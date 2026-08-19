A Polícia Militar localizou uma pistola dentro de um apartamento no Jardim das Amoreiras, em Campinas, durante o atendimento de uma ocorrência de desentendimento em um condomínio.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe foi acionada após uma denúncia envolvendo possível agressão e presença de arma de fogo.

No local, a responsável pelo imóvel autorizou a entrada dos policiais. Durante a averiguação, o filho dela, de 13 anos, indicou onde estava a arma.