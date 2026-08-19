19 de agosto de 2026
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ARMA APREENDIDA

PM acha pistola após menino de 13 anos indicar esconderijo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Pistola foi localizada durante atendimento de ocorrência por possível agressão em condomínio no Jardim das Amoreiras.
Pistola foi localizada durante atendimento de ocorrência por possível agressão em condomínio no Jardim das Amoreiras.

A Polícia Militar localizou uma pistola dentro de um apartamento no Jardim das Amoreiras, em Campinas, durante o atendimento de uma ocorrência de desentendimento em um condomínio.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe foi acionada após uma denúncia envolvendo possível agressão e presença de arma de fogo.

No local, a responsável pelo imóvel autorizou a entrada dos policiais. Durante a averiguação, o filho dela, de 13 anos, indicou onde estava a arma.

Os policiais encontraram uma pistola Taurus G3 T.O.R.O., calibre .38.

As pessoas envolvidas foram encaminhadas à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde prestaram esclarecimentos sobre o caso.

O adolescente ficou sob responsabilidade de uma tia.

A Polícia Militar não informou, no material divulgado, a quem pertencia a arma, se havia registro regular ou se alguma pessoa permaneceu detida após a ocorrência.

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