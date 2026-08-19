A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no Jardim Ypê III, em Mogi Guaçu, na terça-feira (18). A ação teve início após uma mulher, que não teve a identidade revelada, acionar os policiais para retirar pertences pessoais na casa do ex-namorado.

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Ao chegar ao imóvel, os agentes não encontraram o morador. A solicitante, então, informou aos militares que o ex-companheiro poderia estar em outro endereço, onde, segundo ela, ocorreria a venda de entorpecentes.

Os policiais localizaram o suspeito no local indicado. Ele confessou a prática do tráfico e aceitou acompanhar a equipe até sua residência, onde foi recebido pela mãe. Questionada sobre a existência de drogas no imóvel, a mulher entregou voluntariamente uma bolsa infantil contendo R$ 1.561 em dinheiro e 190 microtubos com cocaína.