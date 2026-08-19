Uma equipe policial em patrulhamento pela Rua Alegria da Encarnação, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, flagrou uma mulher de 33 anos comercializando entorpecentes no local. Durante a abordagem, os agentes apreenderam com a suspeita 0,027 kg de cocaína e R$ 127.

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No momento da ação, outra mulher, que também foi abordada, informou aos policiais que havia acabado de comprar duas porções da droga com a investigada.

A ocorrência foi registrada no Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade competente. A autora permaneceu à disposição da Justiça, enquanto a compradora foi liberada após a realização dos procedimentos legais.