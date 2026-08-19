19 de agosto de 2026
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TRÁFICO

Cliente entrega venda de cocaína e mulher acaba presa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher de 33 anos foi presa em flagrante suspeita de vender cocaína no Jardim Bom Retiro, em Sumaré.
Mulher de 33 anos foi presa em flagrante suspeita de vender cocaína no Jardim Bom Retiro, em Sumaré.

Uma equipe policial em patrulhamento pela Rua Alegria da Encarnação, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, flagrou uma mulher de 33 anos comercializando entorpecentes no local. Durante a abordagem, os agentes apreenderam com a suspeita 0,027 kg de cocaína e R$ 127.

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No momento da ação, outra mulher, que também foi abordada, informou aos policiais que havia acabado de comprar duas porções da droga com a investigada.

A ocorrência foi registrada no Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade competente. A autora permaneceu à disposição da Justiça, enquanto a compradora foi liberada após a realização dos procedimentos legais.

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