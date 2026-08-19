Um homem foi preso no Parque Bela Vista, em Pedreira, acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar a própria mãe. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no local.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que o filho teria feito falsas alegações sobre sua conduta moral e proferido ameaças, dizendo que integrantes de uma facção criminosa seriam enviados para matá-la e cortar seu cabelo. O homem, por sua vez, negou as acusações e afirmou que suas declarações eram verdadeiras.

A mãe ainda informou aos policiais que o filho tem histórico de agressividade e que já possuía uma medida protetiva contra ele, expedida pela Justiça, devido a desavenças constantes entre os dois.