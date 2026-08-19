A quarta-feira (19) será mais um dia de tempo firme, sol forte e temperaturas elevadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo os institutos de meteorologia, a máxima pode chegar aos 33°C, enquanto a mínima fica em torno dos 19°C. A umidade relativa do ar deve cair bastante, com índices entre 25% e 30% durante as horas mais quentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Esse cenário é resultado da permanência de uma massa de ar quente e seco sobre o estado, combinada a um sistema de bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nuvens carregadas e a chegada de frentes frias. A condição deve se manter estável pelo menos até a quinta-feira (20), sem previsão de chuva significativa para os próximos dias.

Diante da baixa umidade, a recomendação é redobrar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e umidificar os ambientes. Atenção especial também para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.