Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus da gripe. Com a atualização, a cidade chega a 29 óbitos e 338 casos em 2026.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As novas vítimas eram duas mulheres, de 95 e 76 anos, ambas com doenças preexistentes.
A paciente de 95 anos não estava vacinada e morreu em 2 de agosto. Já a mulher de 76 anos havia recebido a vacina e morreu em 22 de julho.
A Secretaria Municipal de Saúde reforçou a orientação para que a população mantenha a imunização em dia. A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento.
Vacina protege contra três tipos do vírus
O imunizante utilizado neste ano protege contra influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.
A vacina pode ser aplicada junto com outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação.
Em 2025, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe e 69 mortes. Entre as vítimas fatais, 54 não estavam vacinadas.
Mais de 337 mil doses aplicadas
Até 4 de agosto, Campinas havia aplicado 337.480 doses da vacina contra a gripe desde o início da estratégia de imunização, em 28 de março.
Entre os públicos prioritários, foram 167.315 aplicações.
A cobertura entre idosos está em 56,75%, enquanto entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos chega a 49,66%. Entre gestantes, o índice é de 74,89%.
Desde 1º de junho, a vacinação foi ampliada para toda a população a partir dos 6 meses.
A Secretaria recomenda também medidas como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados, reforçar a hidratação e usar máscara em caso de sintomas gripais.