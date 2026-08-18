Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus da gripe. Com a atualização, a cidade chega a 29 óbitos e 338 casos em 2026.

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As novas vítimas eram duas mulheres, de 95 e 76 anos, ambas com doenças preexistentes.

A paciente de 95 anos não estava vacinada e morreu em 2 de agosto. Já a mulher de 76 anos havia recebido a vacina e morreu em 22 de julho.