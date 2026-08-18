O Procon de Indaiatuba apreendeu alimentos considerados impróprios para consumo e aplicou multa de aproximadamente R$ 12,5 mil a um supermercado da Vila Furlan nesta terça-feira (18).

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A fiscalização ocorreu após uma denúncia e encontrou produtos com validade vencida, carnes sem identificação de origem e validade e carne pré-moída armazenada fora dos padrões exigidos.

Entre os itens recolhidos estavam dois quilos de carne pré-moída, nove pacotes de carne seca, sete pacotes de rabo e seis pacotes de orelha suína.