O Procon de Indaiatuba apreendeu alimentos considerados impróprios para consumo e aplicou multa de aproximadamente R$ 12,5 mil a um supermercado da Vila Furlan nesta terça-feira (18).
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A fiscalização ocorreu após uma denúncia e encontrou produtos com validade vencida, carnes sem identificação de origem e validade e carne pré-moída armazenada fora dos padrões exigidos.
Entre os itens recolhidos estavam dois quilos de carne pré-moída, nove pacotes de carne seca, sete pacotes de rabo e seis pacotes de orelha suína.
As carnes secas somavam cinco quilos, os pacotes de rabo, quatro quilos, e as orelhas suínas, três quilos. Segundo o Procon, esses produtos estavam sem informações de origem e prazo de validade.
Também foram encontrados quatro pacotes de bisnaguinhas Seven Boys, de 300 gramas cada, vencidos desde 15 de agosto.
Todo o material apreendido foi posteriormente descartado.
Mercado pode recorrer
O estabelecimento foi autuado por irregularidades relacionadas à comercialização e manutenção de produtos impróprios para consumo.
A empresa ainda poderá apresentar recurso administrativo contra a penalidade aplicada.
O Código de Defesa do Consumidor considera impróprios para consumo produtos com prazo de validade vencido. A legislação também prevê responsabilização pela venda ou exposição de mercadorias em condições inadequadas.
O Procon orienta os consumidores a verificar validade, integridade das embalagens e informações de identificação dos produtos antes da compra.