18 de agosto de 2026
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VIOLAÇÃO

Prédio é invadido, tem fiação retirada e homem é detido

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia encontrou homem dentro de imóvel no Jardim Londres; prédio tinha danos e sinais de retirada de fiação elétrica.
Polícia encontrou homem dentro de imóvel no Jardim Londres; prédio tinha danos e sinais de retirada de fiação elétrica.

Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser encontrado dentro de um prédio invadido no Jardim Londres, em Campinas.

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A equipe foi acionada para verificar a presença de pessoas no imóvel e, durante a vistoria, encontrou danos em aparelhos de ar-condicionado, estruturas e suportes de equipamentos, além da ausência de parte da fiação elétrica.

No interior do prédio, os policiais localizaram o homem deitado em um dos espaços.

Ele foi abordado e revistado, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada como violação de domicílio.

Após o registro do boletim, as partes foram liberadas.

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