Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser encontrado dentro de um prédio invadido no Jardim Londres, em Campinas.
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A equipe foi acionada para verificar a presença de pessoas no imóvel e, durante a vistoria, encontrou danos em aparelhos de ar-condicionado, estruturas e suportes de equipamentos, além da ausência de parte da fiação elétrica.
No interior do prédio, os policiais localizaram o homem deitado em um dos espaços.
Ele foi abordado e revistado, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.
O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada como violação de domicílio.
Após o registro do boletim, as partes foram liberadas.