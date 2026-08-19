Campinas recebe nesta sexta-feira uma noite dedicada ao repertório de Chris Cornell, um dos nomes mais marcantes do rock alternativo e do grunge.
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O The Cornell Project se apresenta no Santo Rock Bar com um show que percorre diferentes fases da carreira do cantor, incluindo músicas de Soundgarden, Audioslave e do trabalho solo.
A apresentação será conduzida por Gus Nascimento e banda, com proposta de revisitar os principais momentos da trajetória de Cornell.
O repertório deve reunir canções que marcaram a fase do Soundgarden, a parceria com os integrantes do Rage Against the Machine no Audioslave e composições lançadas em carreira solo.
A noite é voltada especialmente aos fãs de grunge, hard rock e rock alternativo, com foco na obra e no legado artístico deixado por Chris Cornell.