19 de agosto de 2026
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GRUNGE

Tributo a Chris Cornell reúne clássicos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
The Cornell Project se apresenta no Santo Rock Bar com repertório de Soundgarden, Audioslave e da carreira solo do cantor.
The Cornell Project se apresenta no Santo Rock Bar com repertório de Soundgarden, Audioslave e da carreira solo do cantor.

Campinas recebe nesta sexta-feira uma noite dedicada ao repertório de Chris Cornell, um dos nomes mais marcantes do rock alternativo e do grunge.

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O The Cornell Project se apresenta no Santo Rock Bar com um show que percorre diferentes fases da carreira do cantor, incluindo músicas de Soundgarden, Audioslave e do trabalho solo.

A apresentação será conduzida por Gus Nascimento e banda, com proposta de revisitar os principais momentos da trajetória de Cornell.

O repertório deve reunir canções que marcaram a fase do Soundgarden, a parceria com os integrantes do Rage Against the Machine no Audioslave e composições lançadas em carreira solo.

A noite é voltada especialmente aos fãs de grunge, hard rock e rock alternativo, com foco na obra e no legado artístico deixado por Chris Cornell.

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