Campinas vai aumentar de 144 para 154 o número de pontos de fiscalização eletrônica espalhados pela cidade. A ampliação começa a aparecer nas ruas nesta quinta-feira (20), quando quatro novos pontos passam a aplicar multas nas avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodriguez.
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Os equipamentos vão fiscalizar excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Nos quatro locais, o limite é de 50 km/h.
A expansão representa a primeira ampliação da estrutura de fiscalização eletrônica desde o processo iniciado em 2022, quando Campinas passou de 126 para os atuais 144 pontos. Nos últimos anos, a Emdec vinha optando principalmente por mudar radares de endereço: 11 equipamentos foram remanejados entre 2024 e 2026.
Com os dez novos pontos, a cidade chegará a 86 equipamentos instalados em semáforos, capazes de registrar diferentes tipos de infração, e outros 68 radares fixos destinados ao controle de velocidade.
Dos seis pontos que ainda estão em análise para completar a expansão, a maioria deverá ser instalada nos corredores BRT Ouro Verde e Campo Grande.
Quatro radares começam a multar
Dois dos novos pontos ficam na Avenida John Boyd Dunlop, nas proximidades do Terminal BRT Satélite Íris, ambos no sentido Centro-bairro. Um está no retorno e outro na travessia de pedestres.
Segundo a Emdec, foram registrados 47 acidentes entre 2023 e 2026 em um raio de 200 metros da região. O levantamento contabiliza 27 ocorrências com feridos, 17 sem vítimas, dois atropelamentos e um acidente fatal.
Os outros dois equipamentos ficam no cruzamento da Avenida Ruy Rodriguez com a Rua Plácido Soave, perto dos terminais BRT e convencional do Ouro Verde. Haverá fiscalização nos dois sentidos da avenida.
Nesse trecho, foram 45 acidentes no mesmo período, incluindo 21 com pessoas feridas, 17 sem vítimas, quatro atropelamentos e três ocorrências fatais.
Os radares já passaram pela aferição do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP). Antes do início das autuações, funcionaram de maneira assistida, período no qual as infrações eram identificadas, mas não geravam multas.
Velocidade e sinal vermelho dominam infrações
A ampliação ocorre em um cenário no qual excesso de velocidade e avanço de sinal representam quase sete em cada dez infrações registradas pelos radares de Campinas.
Até julho, foram 517,6 mil autuações pelos equipamentos eletrônicos. Desse total, 283,3 mil, ou 55%, foram relacionadas à velocidade, enquanto outras 67,4 mil, equivalentes a 13%, ocorreram por avanço do sinal vermelho.
A Emdec também relaciona a instalação dos equipamentos à tentativa de reduzir a gravidade dos acidentes. Levantamento feito pela empresa comparou ocorrências em 32 pontos antes e depois da implantação ou mudança de radares. Os acidentes fatais caíram de nove para dois nesses locais, redução de 77,8%.
O estudo considera ocorrências registradas em um raio de 100 metros dos equipamentos. O levantamento mostra uma associação entre a instalação dos radares e a redução das mortes nesses pontos, embora não permita atribuir isoladamente aos equipamentos toda a queda registrada.