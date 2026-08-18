Campinas vai aumentar de 144 para 154 o número de pontos de fiscalização eletrônica espalhados pela cidade. A ampliação começa a aparecer nas ruas nesta quinta-feira (20), quando quatro novos pontos passam a aplicar multas nas avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodriguez.

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Os equipamentos vão fiscalizar excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Nos quatro locais, o limite é de 50 km/h.

A expansão representa a primeira ampliação da estrutura de fiscalização eletrônica desde o processo iniciado em 2022, quando Campinas passou de 126 para os atuais 144 pontos. Nos últimos anos, a Emdec vinha optando principalmente por mudar radares de endereço: 11 equipamentos foram remanejados entre 2024 e 2026.