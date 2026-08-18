Um homem foi preso por violência doméstica no Jardim do Lago II, em Campinas, após a ex-namorada relatar agressões e ameaças.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a mulher apresentava diversas escoriações no rosto e afirmou ter sido agredida no dia anterior.

Ela também contou aos policiais que foi mantida presa pelo ex-companheiro e que continuava sendo ameaçada por ele.