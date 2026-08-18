18 de agosto de 2026
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JARDIM DO LAGO II

Homem é preso após agredir e manter ex-namorada em cárcere

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher relatou agressões, cárcere e ameaças por parte do ex-namorado; ela havia pedido medida protetiva horas antes.
Mulher relatou agressões, cárcere e ameaças por parte do ex-namorado; ela havia pedido medida protetiva horas antes.

Um homem foi preso por violência doméstica no Jardim do Lago II, em Campinas, após a ex-namorada relatar agressões e ameaças.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a mulher apresentava diversas escoriações no rosto e afirmou ter sido agredida no dia anterior.

Ela também contou aos policiais que foi mantida presa pelo ex-companheiro e que continuava sendo ameaçada por ele.

Ainda de acordo com a PM, a vítima havia procurado a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) horas antes, onde registrou boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva.

Os policiais localizaram o suspeito e deram voz de prisão.

Ele foi encaminhado à DDM, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial.

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