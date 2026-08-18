Um homem foi preso por violência doméstica no Jardim do Lago II, em Campinas, após a ex-namorada relatar agressões e ameaças.
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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a mulher apresentava diversas escoriações no rosto e afirmou ter sido agredida no dia anterior.
Ela também contou aos policiais que foi mantida presa pelo ex-companheiro e que continuava sendo ameaçada por ele.
Ainda de acordo com a PM, a vítima havia procurado a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) horas antes, onde registrou boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva.
Os policiais localizaram o suspeito e deram voz de prisão.
Ele foi encaminhado à DDM, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial.