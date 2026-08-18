Uma operação conjunta das delegacias especializadas de Campinas e Taboão da Serra terminou com a apreensão de aproximadamente 140 quilos de pasta base de cocaína e a prisão de um homem em Paulínia.
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A ação ocorreu nesta segunda-feira (17), na Avenida Viena, no bairro Bonfim.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito era responsável pelo transporte da droga. O entorpecente estava em um caminhão bitrem, que também foi apreendido durante a operação.
A ocorrência foi conduzida pela Dise de Campinas e pela Dise de Taboão da Serra.
Ligação com apreensão anterior
De acordo com a Deic de Campinas, a droga apreendida nesta segunda-feira apresenta características semelhantes às de outro carregamento localizado em abril deste ano.
Naquela ocasião, a Dise de Campinas apreendeu 220 quilos de pasta base de cocaína.
A Polícia Civil ainda não informou se já existe uma ligação comprovada entre os dois casos, mas a semelhança do material será considerada na continuidade das investigações.
O homem preso foi autuado por tráfico de drogas.
As investigações seguem para identificar a origem, o destino da carga e outros possíveis envolvidos no esquema.