Uma operação conjunta das delegacias especializadas de Campinas e Taboão da Serra terminou com a apreensão de aproximadamente 140 quilos de pasta base de cocaína e a prisão de um homem em Paulínia.

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A ação ocorreu nesta segunda-feira (17), na Avenida Viena, no bairro Bonfim.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito era responsável pelo transporte da droga. O entorpecente estava em um caminhão bitrem, que também foi apreendido durante a operação.