18 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende 140 kg de pasta base de cocaína em Paulínia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Operação conjunta das Dise de Campinas e Taboão da Serra também apreendeu caminhão bitrem usado no transporte da droga.
Operação conjunta das Dise de Campinas e Taboão da Serra também apreendeu caminhão bitrem usado no transporte da droga.

Uma operação conjunta das delegacias especializadas de Campinas e Taboão da Serra terminou com a apreensão de aproximadamente 140 quilos de pasta base de cocaína e a prisão de um homem em Paulínia.

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A ação ocorreu nesta segunda-feira (17), na Avenida Viena, no bairro Bonfim.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito era responsável pelo transporte da droga. O entorpecente estava em um caminhão bitrem, que também foi apreendido durante a operação.

A ocorrência foi conduzida pela Dise de Campinas e pela Dise de Taboão da Serra.

Ligação com apreensão anterior

De acordo com a Deic de Campinas, a droga apreendida nesta segunda-feira apresenta características semelhantes às de outro carregamento localizado em abril deste ano.

Naquela ocasião, a Dise de Campinas apreendeu 220 quilos de pasta base de cocaína.

A Polícia Civil ainda não informou se já existe uma ligação comprovada entre os dois casos, mas a semelhança do material será considerada na continuidade das investigações.

O homem preso foi autuado por tráfico de drogas.

As investigações seguem para identificar a origem, o destino da carga e outros possíveis envolvidos no esquema.

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