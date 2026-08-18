18 de agosto de 2026
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ATENDIMENTO PARCIAL

CS Tancredo Neves suspende parte dos atendimentos nesta manhã

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Vacinação e procedimentos médicos e odontológicos ficam suspensos pela manhã para manutenção na rede de água.
Vacinação e procedimentos médicos e odontológicos ficam suspensos pela manhã para manutenção na rede de água.

O Centro de Saúde Tancredo Neves, em Campinas, terá parte dos atendimentos suspensa na manhã desta terça-feira (18) por causa da troca de um registro de água.

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Ficarão temporariamente interrompidos os serviços de vacinação e procedimentos médicos e odontológicos. A previsão é de que o funcionamento seja normalizado ainda durante a tarde, após o restabelecimento do abastecimento e o enchimento da caixa-d’água.

Consultas e farmácia seguem funcionando

Os acolhimentos e as consultas já agendadas serão mantidos normalmente.

A farmácia também continuará aberta.

Durante a manutenção, profissionais e pacientes poderão utilizar os banheiros e bebedouros do Centro de Referência de Assistência Social localizado no mesmo terreno, que possui abastecimento de água independente.

A Secretaria de Saúde lembra que medicamentos podem ser retirados em qualquer Centro de Saúde da cidade, independentemente do endereço do paciente.

O CS Tancredo Neves fica na Avenida Tancredo Neves, 5101, no Jardim Indianópolis, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

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