O Centro de Saúde Tancredo Neves, em Campinas, terá parte dos atendimentos suspensa na manhã desta terça-feira (18) por causa da troca de um registro de água.
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Ficarão temporariamente interrompidos os serviços de vacinação e procedimentos médicos e odontológicos. A previsão é de que o funcionamento seja normalizado ainda durante a tarde, após o restabelecimento do abastecimento e o enchimento da caixa-d’água.
Consultas e farmácia seguem funcionando
Os acolhimentos e as consultas já agendadas serão mantidos normalmente.
A farmácia também continuará aberta.
Durante a manutenção, profissionais e pacientes poderão utilizar os banheiros e bebedouros do Centro de Referência de Assistência Social localizado no mesmo terreno, que possui abastecimento de água independente.
A Secretaria de Saúde lembra que medicamentos podem ser retirados em qualquer Centro de Saúde da cidade, independentemente do endereço do paciente.
O CS Tancredo Neves fica na Avenida Tancredo Neves, 5101, no Jardim Indianópolis, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.