O Centro de Saúde Tancredo Neves, em Campinas, terá parte dos atendimentos suspensa na manhã desta terça-feira (18) por causa da troca de um registro de água.

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Ficarão temporariamente interrompidos os serviços de vacinação e procedimentos médicos e odontológicos. A previsão é de que o funcionamento seja normalizado ainda durante a tarde, após o restabelecimento do abastecimento e o enchimento da caixa-d’água.

Consultas e farmácia seguem funcionando

Os acolhimentos e as consultas já agendadas serão mantidos normalmente.