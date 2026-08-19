19 de agosto de 2026
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EMPREGO

Mil vagas, 15 empresas e salário de R$ 3,6 mil em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Evento será realizado na Estação Cultura, das 9h às 16h, com mais de mil vagas, 15 empresas e atendimento voltado principalmente aos jovens.
Evento será realizado na Estação Cultura, das 9h às 16h, com mais de mil vagas, 15 empresas e atendimento voltado principalmente aos jovens.

Campinas realiza nesta sexta-feira (21) a 16ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de mil vagas disponíveis e atendimento concentrado na Estação Cultura, no Centro.

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O evento será realizado das 9h às 16h e terá como público prioritário adolescentes e jovens, dentro da programação da Semana das Juventudes.

Ao todo, 15 empresas participarão diretamente da seleção de candidatos, além de cerca de 40 parceiros ligados a qualificação profissional, aprendizagem, empreendedorismo e geração de renda.

Entre as empresas confirmadas estão Assaí Atacadista, Dalben, Havan, Leroy Merlin, Mercado Livre, RD Saúde, Sam’s Club, São Vicente e Subway/Supera.

Mercado Livre oferece 100 vagas

Uma das maiores ofertas concentradas em um único cargo será para auxiliar de logística, com 100 vagas no Mercado Livre.

A função exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 2.207.

Já a maior remuneração informada para esta edição é de R$ 3.676,11, para a função de encarregado de padaria na Spasso Sabores. O requisito é ensino médio completo.

As demais oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas profissionais.

Jovem Aprendiz e cursos

O feirão também terá atendimento de instituições ligadas ao programa Jovem Aprendiz, entre elas CIEE, Espro, Guardinha, Isbet, Patrulheiros e Rede Cidadã.

Na área de formação, estarão presentes instituições como Ceprocamp, Etecap, IFSP, Senac, Senai, Cotuca e Fatec, com informações sobre cursos e qualificação profissional.

A programação inclui ainda orientação para MEIs, atendimento da Casa do Empreendedor, Sebrae, Banco do Povo e apoio à população migrante.

O que levar

Os interessados devem comparecer à Estação Cultura com documento oficial com foto, currículo impresso e Carteira de Trabalho física ou digital.

Quem já tiver feito cadastro antecipado no CPAT deve levar também a carta de encaminhamento, que dá prioridade para entrevistas com as empresas.

A Prefeitura recomenda o cadastro prévio no sistema do CPAT para agilizar o atendimento.

No dia do evento, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde estarão fechados, porque as equipes serão deslocadas para o feirão.

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