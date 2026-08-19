Campinas realiza nesta sexta-feira (21) a 16ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de mil vagas disponíveis e atendimento concentrado na Estação Cultura, no Centro.

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O evento será realizado das 9h às 16h e terá como público prioritário adolescentes e jovens, dentro da programação da Semana das Juventudes.

Ao todo, 15 empresas participarão diretamente da seleção de candidatos, além de cerca de 40 parceiros ligados a qualificação profissional, aprendizagem, empreendedorismo e geração de renda.