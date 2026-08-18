18 de agosto de 2026
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INCÊNDIO NA RODOVIA

Ônibus pega fogo e fecha Santos Dumont em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Pane elétrica provocou incêndio no km 73 da SP-075; pista chegou a ser totalmente bloqueada e houve 2 km de congestionamento.
Pane elétrica provocou incêndio no km 73 da SP-075; pista chegou a ser totalmente bloqueada e houve 2 km de congestionamento.

Um ônibus pegou fogo na noite desta segunda-feira (17) e provocou a interdição total da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas. A ocorrência foi registrada por volta das 19h51, no km 73, sentido Norte.

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Segundo informações repassadas pela concessionária Colinas à Artesp, o ônibus seguia pela faixa da direita quando apresentou uma pane elétrica. O motorista conseguiu levar o veículo até o acostamento e, na sequência, começou o incêndio.

Ninguém ficou ferido.

Por causa do fogo e do atendimento da ocorrência, todas as faixas e o acostamento ficaram bloqueados até 21h18. Depois, uma das faixas permaneceu interditada até 21h32.

O congestionamento chegou a 2 quilômetros, entre os km 71 e 73, com tráfego represado.

O ônibus permaneceu no acostamento até a chegada do guincho e foi removido por volta das 1h59 desta terça-feira (18). O acostamento foi totalmente liberado às 2h05.

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