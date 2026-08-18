Um ônibus pegou fogo na noite desta segunda-feira (17) e provocou a interdição total da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas. A ocorrência foi registrada por volta das 19h51, no km 73, sentido Norte.

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Segundo informações repassadas pela concessionária Colinas à Artesp, o ônibus seguia pela faixa da direita quando apresentou uma pane elétrica. O motorista conseguiu levar o veículo até o acostamento e, na sequência, começou o incêndio.

Ninguém ficou ferido.