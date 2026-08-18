As inscrições gratuitas para a 5ª edição do Encontro com Unicamp Black Network (UBN) já estão abertas. O evento, que se consolidou como uma das principais feiras de oportunidades do Brasil voltadas a jovens pretos e pardos, será realizado no dia 2 de setembro, das 15h às 20h, no prédio da Comvest, na Cidade Universitária, em Barão Geraldo, Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com 25 empresas confirmadas, entre elas Ambev, Goldman Sachs, Itaú, Unilever e Volkswagen, a expectativa da organização é receber ao menos mil participantes, entre universitários da Unicamp, de outras instituições e público em geral. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

O encontro vai além de uma feira de recrutamento. A proposta é criar um espaço de troca, aprendizado e networking, no qual os participantes possam ampliar sua visão sobre plano de carreira, tirar dúvidas sobre processos seletivos e entender as demandas do mercado de trabalho.