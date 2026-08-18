Paulínia – A 2ª edição da Festa Italiana – Viva La Nostra Gente já tem data marcada em Paulínia. Entre os dias 21 e 23 de agosto, o Parque Brasil 500 se transforma em uma vila italiana com entrada gratuita e shows abertos ao público. A programação inclui atrações musicais, dança, gastronomia típica, espaços instagramáveis e ações solidárias.

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O grande destaque da noite de sábado (22) fica por conta do cantor Tony Angeli, um dos principais intérpretes da música italiana no Brasil, que sobe ao palco acompanhado pela Cia. Allegro de Dança. No domingo (23), o encerramento fica a cargo dos Tenores do Brasil, com um repertório emocionante. A sexta-feira (21) abre com o show do Monallizza – Tributo a Tim Maia.

O evento traz novidades para esta edição, como a polenta cremosa preparada em tacho gigante, servida com ragu de calabresa ou costela, e a estreia de rondelle e cannelloni no cardápio de massas. Também haverá aula-show de massa artesanal e risoto feito ao vivo por um chef italiano.