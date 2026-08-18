Paulínia – A 2ª edição da Festa Italiana – Viva La Nostra Gente já tem data marcada em Paulínia. Entre os dias 21 e 23 de agosto, o Parque Brasil 500 se transforma em uma vila italiana com entrada gratuita e shows abertos ao público. A programação inclui atrações musicais, dança, gastronomia típica, espaços instagramáveis e ações solidárias.
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O grande destaque da noite de sábado (22) fica por conta do cantor Tony Angeli, um dos principais intérpretes da música italiana no Brasil, que sobe ao palco acompanhado pela Cia. Allegro de Dança. No domingo (23), o encerramento fica a cargo dos Tenores do Brasil, com um repertório emocionante. A sexta-feira (21) abre com o show do Monallizza – Tributo a Tim Maia.
O evento traz novidades para esta edição, como a polenta cremosa preparada em tacho gigante, servida com ragu de calabresa ou costela, e a estreia de rondelle e cannelloni no cardápio de massas. Também haverá aula-show de massa artesanal e risoto feito ao vivo por um chef italiano.
Na área doce, o destaque fica por conta do Festival Eu Amo Chocolate – Especial Fatias, com fatias generosas de bolos e sobremesas, além dos clássicos italianos como cannoli, tiramisù e gelato de limão siciliano servido dentro da fruta.
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A festa conta ainda com apresentações de Joel Gil, Beto Tempesta Trio, Banda Ápice e Bruno & Thiago, que fará um tributo a Chitãozinho & Xororó. No sábado e domingo, às 19h, acontece a Tômbola – Bingo Solidário, com 100% da renda revertida para o Fundo Social de Solidariedade de Paulínia.
No domingo, a partir das 12h, o Clube Fiat 500 de São Paulo promove um encontro de colecionadores no parque, aberto a novos participantes mediante inscrição prévia. Para as crianças, a Piazza dei Bambini oferece área kids com atividades durante toda a programação.