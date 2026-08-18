A Prefeitura de Valinhos, em parceria com a Polícia Militar, retoma na próxima semana o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) na rede municipal de ensino. As atividades começam no dia 24 de agosto e, nesta primeira fase, atendem turmas de 5º ano de quatro escolas: EMEB Cecília Meireles, EMEB Jorge Bierrenbach de Castro, EMEB Franco Montoro e EMEB Dom Bosco.

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Com duração média de 12 semanas, o programa será conduzido pela soldado PM Luzia, instrutora do Proerd, com o apoio da capitão PM Marcela, comandante da 4ª Companhia do 35º Batalhão de Polícia Militar. As duas têm atuado de forma articulada para viabilizar o retorno da iniciativa ao município.

O secretário municipal de Educação, André Amaral, ressaltou que a retomada do Proerd vem sendo planejada desde o primeiro semestre deste ano. “No dia 2 de junho, a partir de uma iniciativa da própria Polícia Militar, participamos de uma reunião na Câmara Municipal, a convite da Presidência, para discutir o retorno do Programa à nossa rede. Desde então, Secretaria da Educação e Polícia Militar trabalham juntas nessa organização”, afirmou.