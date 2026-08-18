O Gapa (Grupo de Ações Preventivas Ambientais), da GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo, realizou o resgate de um tucano aparentemente ferido, próximo à Rua Brasileirinho. O acionamento da equipe ocorreu por meio do Centro de Operações Integradas, que recebeu a informação sobre a ave em situação de vulnerabilidade.

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Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o animal no interior de uma garagem. A captura foi feita de maneira segura, com todos os cuidados necessários para preservar a integridade física do tucano e garantir a segurança das pessoas que estavam no entorno.

Após o resgate, a ave será encaminhada à Mata Ciliar, entidade localizada em Jundiaí e referência no atendimento a animais silvestres. No local, o tucano passará por uma avaliação especializada e receberá os cuidados adequados, conforme a necessidade clínica identificada pela equipe técnica.