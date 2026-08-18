18 de agosto de 2026
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Com estoque zerando, hospital pede doação de sangue em Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana enfrenta baixa crítica nos estoques e pede doações.
Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana enfrenta baixa crítica nos estoques e pede doações.

Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, enfrenta baixa crítica em seus estoques e faz um apelo à população para que intensifique as doações. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos e fundamentais para recompor as reservas e assegurar o atendimento a pacientes que dependem de transfusões para sobreviver.

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O sangue é utilizado diariamente na unidade hospitalar em procedimentos como cirurgias de grande porte, tratamentos oncológicos, atendimentos de urgência e emergência, além de outras intervenções que exigem reposição sanguínea.

O posto de coleta funciona anexo ao Hospital Municipal, com entrada pelo estacionamento localizado na Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, por ordem de chegada, e não requer agendamento prévio.

Podem doar sangue pessoas com boa saúde, peso superior a 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis legais.

É obrigatório ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e não estar em jejum. Recomenda-se evitar alimentos gordurosos antes da doação, não consumir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem o procedimento e não fumar nas duas horas que precedem a coleta.

No ato da doação, é exigida a apresentação de documento oficial com foto.

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