Um homem de 21 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba após ser flagrado conduzindo um veículo com queixa de furto. A abordagem ocorreu no bairro Jardim Morada do Sol.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Uma equipe realizava patrulhamento preventivo pela Rua Seraphin Gilberto Candello quando os agentes avistaram um Chevrolet Corsa em atitude suspeita. Ao consultar a placa do automóvel, os guardas constataram que ele era alvo de um registro de furto.

Diante da irregularidade, a equipe procedeu com a abordagem e encontrou um casal no interior do carro. Durante a averiguação, o motorista afirmou que havia adquirido o veículo por meio de uma rede social, mas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem apresentou qualquer documento do automóvel.