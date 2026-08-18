Um homem de 21 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba após ser flagrado conduzindo um veículo com queixa de furto. A abordagem ocorreu no bairro Jardim Morada do Sol.
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Uma equipe realizava patrulhamento preventivo pela Rua Seraphin Gilberto Candello quando os agentes avistaram um Chevrolet Corsa em atitude suspeita. Ao consultar a placa do automóvel, os guardas constataram que ele era alvo de um registro de furto.
Diante da irregularidade, a equipe procedeu com a abordagem e encontrou um casal no interior do carro. Durante a averiguação, o motorista afirmou que havia adquirido o veículo por meio de uma rede social, mas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem apresentou qualquer documento do automóvel.
Os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e apresentada ao delegado de plantão. Após análise dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão do homem por receptação dolosa.
O carro foi recolhido a um pátio credenciado pelo Poder Público e permanece à disposição da vítima para restituição.