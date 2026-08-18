18 de agosto de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça terá sol forte e calor de 32ºC na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Condição é influenciada por uma massa de ar seco que atua sobre a região, inibindo a formação de nuvens e reduzindo as chances de chuva.
Condição é influenciada por uma massa de ar seco que atua sobre a região, inibindo a formação de nuvens e reduzindo as chances de chuva.

Os primeiros dias desta semana serão marcados por tempo firme, sol forte e temperaturas elevadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A condição é influenciada por uma massa de ar seco que atua sobre a região, inibindo a formação de nuvens e reduzindo as chances de chuva.

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Na terça-feira (18), a previsão indica predomínio de céu claro ao longo de todo o dia. As temperaturas ficam entre 19°C e 32°C, com destaque para o período da tarde, quando o calor se intensifica. A umidade relativa do ar pode cair a índices próximos de 30%, valor que já entra na faixa de atenção para a saúde.

Diante desse cenário, recomenda-se à população redobrar os cuidados com a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e manter ambientes arejados, especialmente para crianças e idosos.

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