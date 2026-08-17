Campinas voltará a ter desfile de escolas de samba em 2027, retomando uma tradição que está fora do Carnaval da cidade desde 2015.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A volta foi definida nesta segunda-feira (17), durante reunião entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Liga das Escolas de Samba de Campinas (Liesca) e representantes das quatro agremiações envolvidas na organização.

O desfile está marcado para 13 de março de 2027, na Avenida Francisco Glicério, no Centro.