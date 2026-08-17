Campinas voltará a ter desfile de escolas de samba em 2027, retomando uma tradição que está fora do Carnaval da cidade desde 2015.
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A volta foi definida nesta segunda-feira (17), durante reunião entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Liga das Escolas de Samba de Campinas (Liesca) e representantes das quatro agremiações envolvidas na organização.
O desfile está marcado para 13 de março de 2027, na Avenida Francisco Glicério, no Centro.
Participarão Leões da Vila Padre Anchieta, Rosa de Prata, Estrela D'Alva e Unidos do Shangai. As quatro escolas vêm participando das negociações com a Prefeitura para viabilizar a retomada.
Escolas buscam recursos
Apesar da confirmação do desfile, parte da estrutura financeira necessária para colocar as escolas novamente na avenida ainda está sendo construída.
As agremiações buscam recursos por meio de emendas parlamentares e iniciativas próprias de arrecadação. Uma delas é a venda de uma camiseta de apoio às escolas, por R$ 60.
Segundo representantes das agremiações e da Liesca, as escolas mantiveram atividades junto às comunidades mesmo durante o período sem os desfiles oficiais.
A Prefeitura também prevê ações de formação e preparação dos profissionais envolvidos na retomada.
Blocos serão mantidos
A volta das escolas não substituirá o Carnaval de blocos de rua, modelo que ganhou espaço na cidade durante os anos sem os desfiles.
A programação será dividida. Os blocos sairão primeiro e, posteriormente, será realizado o desfile das escolas na Glicério.
Com isso, o Carnaval de 2027 deverá reunir os blocos que atualmente ocupam diferentes regiões da cidade e o retorno das escolas de samba à principal avenida do Centro.