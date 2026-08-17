17 de agosto de 2026
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NA ANHANGUERA

Batida entre caminhões deixa três feridos na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Um dos feridos precisou ser levado de helicóptero após colisão entre caminhões no km 76; faixa e acostamento foram interditados.
Um dos feridos precisou ser levado de helicóptero após colisão entre caminhões no km 76; faixa e acostamento foram interditados.

Uma colisão entre dois caminhões deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave, na tarde desta segunda-feira (17), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Vinhedo.

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O acidente aconteceu no km 76, sentido Norte. Segundo informações repassadas pela AutoBAn à Artesp, um caminhão Iveco Daily apresentou pane mecânica e foi levado para o acostamento.

Pouco depois, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Mercedes-Benz LA 1113 atingiu o veículo que estava parado.

A vítima em estado grave precisou ser transportada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, que pousou na rodovia por volta das 14h10.

Outras duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram removidas pelo Corpo de Bombeiros e por uma ambulância. Duas pessoas que estavam no Iveco não ficaram feridas.

Totalmente bloqueada

Durante o atendimento, todas as faixas no sentido Norte chegaram a ser interditadas temporariamente para o pouso e a decolagem do helicóptero.

Depois, a faixa 2 e o acostamento permaneceram bloqueados.

O acidente provocou cerca de 1 quilômetro de congestionamento, entre os km 75 e 76.

As causas da colisão ainda serão apuradas.

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