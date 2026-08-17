Uma colisão entre dois caminhões deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave, na tarde desta segunda-feira (17), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Vinhedo.

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O acidente aconteceu no km 76, sentido Norte. Segundo informações repassadas pela AutoBAn à Artesp, um caminhão Iveco Daily apresentou pane mecânica e foi levado para o acostamento.

Pouco depois, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Mercedes-Benz LA 1113 atingiu o veículo que estava parado.