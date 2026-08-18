O excesso de velocidade foi responsável por mais da metade das multas aplicadas em Campinas entre janeiro e julho de 2026. Dos 517.574 registros no período, 283.314 foram por motoristas que trafegavam acima do limite permitido, o equivalente a 55% do total.
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O dado mais grave envolve quem ultrapassou a velocidade máxima em mais de 50%. Foram 5.200 infrações desse tipo apenas neste ano. No mesmo período de 2025, tinham sido quase 5,7 mil. Considerando todo o ano passado, o número chegou a 9,3 mil.
Os radares da Emdec flagraram casos extremos em diferentes regiões da cidade. Na Avenida Norte-Sul, um Porsche foi registrado a 126 km/h. Também houve motocicleta a 113 km/h na Avenida John Boyd Dunlop, veículo a 115 km/h na Moraes Salles e outro a 106 km/h na José Amgarten.
Maioria excedeu em até 20%
Entre as autuações registradas neste ano, a maior parte está na faixa de excesso de até 20% do limite: 246.961 casos.
Outras 31.153 infrações envolveram velocidades entre 20% e 50% acima do permitido.
Já os 5.200 casos acima de 50% são enquadrados como infração gravíssima, com multa de R$ 880,41.
Velocidade e fatores de mortes
O excesso de velocidade também está entre os fatores ligados a acidentes fatais na cidade.
Neste ano, dos 13 casos fatais que já tiveram as causas analisadas pelo Comitê Intersetorial do Projeto Vida no Trânsito, quatro tiveram relação com velocidade excessiva.
Em 2025, o problema apareceu em 32 mortes no trânsito urbano, o equivalente a mais de 43% dos 74 óbitos registrados naquele ano.
Segundo a Emdec, velocidades elevadas aumentam a distância necessária para parar o veículo, reduzem o campo de visão do motorista e tornam os impactos mais severos.
A empresa afirma que os limites são definidos com base em critérios como características da via, fluxo de veículos e pedestres e histórico de acidentes.