O excesso de velocidade foi responsável por mais da metade das multas aplicadas em Campinas entre janeiro e julho de 2026. Dos 517.574 registros no período, 283.314 foram por motoristas que trafegavam acima do limite permitido, o equivalente a 55% do total.

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O dado mais grave envolve quem ultrapassou a velocidade máxima em mais de 50%. Foram 5.200 infrações desse tipo apenas neste ano. No mesmo período de 2025, tinham sido quase 5,7 mil. Considerando todo o ano passado, o número chegou a 9,3 mil.

Os radares da Emdec flagraram casos extremos em diferentes regiões da cidade. Na Avenida Norte-Sul, um Porsche foi registrado a 126 km/h. Também houve motocicleta a 113 km/h na Avenida John Boyd Dunlop, veículo a 115 km/h na Moraes Salles e outro a 106 km/h na José Amgarten.

Maioria excedeu em até 20%