A Polícia Militar prendeu um homem que dirigia uma Mitsubishi L200 furtada e com a placa adulterada no bairro Campina Verde, em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a caminhonete chamou a atenção da equipe durante patrulhamento. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista aumentou a velocidade e não obedeceu à ordem de parada.
Após uma breve tentativa de fuga, o veículo foi alcançado e abordado.
Na vistoria, os policiais constataram que um dos caracteres da placa havia sido modificado com fita adesiva preta.
A consulta aos dados originais confirmou que a identificação correta correspondia à própria caminhonete e que o veículo tinha registro de furto.
O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a L200 recuperada, à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.
A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para definição do enquadramento e das demais providências.