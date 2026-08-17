17 de agosto de 2026
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VEÍCULO RECUPERADO

Homem é preso com caminhonete furtada em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Mitsubishi L200 tinha placa alterada com fita adesiva e registro de furto; motorista tentou fugir da abordagem.
Mitsubishi L200 tinha placa alterada com fita adesiva e registro de furto; motorista tentou fugir da abordagem.

A Polícia Militar prendeu um homem que dirigia uma Mitsubishi L200 furtada e com a placa adulterada no bairro Campina Verde, em Campinas.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a caminhonete chamou a atenção da equipe durante patrulhamento. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista aumentou a velocidade e não obedeceu à ordem de parada.

Após uma breve tentativa de fuga, o veículo foi alcançado e abordado.

Na vistoria, os policiais constataram que um dos caracteres da placa havia sido modificado com fita adesiva preta.

A consulta aos dados originais confirmou que a identificação correta correspondia à própria caminhonete e que o veículo tinha registro de furto.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a L200 recuperada, à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para definição do enquadramento e das demais providências.

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