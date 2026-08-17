A Polícia Militar prendeu um homem que dirigia uma Mitsubishi L200 furtada e com a placa adulterada no bairro Campina Verde, em Campinas.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a caminhonete chamou a atenção da equipe durante patrulhamento. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista aumentou a velocidade e não obedeceu à ordem de parada.

Após uma breve tentativa de fuga, o veículo foi alcançado e abordado.