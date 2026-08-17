A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) na Câmara de Campinas entrou na reta final dos trabalhos. A comissão declarou encerrada a fase de instrução do processo e abriu prazo para que o parlamentar apresente suas alegações finais por escrito.

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A decisão foi publicada no Diário Oficial do Legislativo após a análise de uma petição apresentada pela defesa de Vini. O vereador terá cinco dias úteis para entregar as razões escritas, conforme estabelece o Decreto-Lei 201/1967.

Na prática, o encerramento da instrução significa que terminou a etapa destinada à produção e análise das provas e aos depoimentos do processo. Agora, a defesa tem a oportunidade de apresentar seus últimos argumentos antes da elaboração do parecer da comissão.