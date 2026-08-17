A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) na Câmara de Campinas entrou na reta final dos trabalhos. A comissão declarou encerrada a fase de instrução do processo e abriu prazo para que o parlamentar apresente suas alegações finais por escrito.
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A decisão foi publicada no Diário Oficial do Legislativo após a análise de uma petição apresentada pela defesa de Vini. O vereador terá cinco dias úteis para entregar as razões escritas, conforme estabelece o Decreto-Lei 201/1967.
Na prática, o encerramento da instrução significa que terminou a etapa destinada à produção e análise das provas e aos depoimentos do processo. Agora, a defesa tem a oportunidade de apresentar seus últimos argumentos antes da elaboração do parecer da comissão.
Depois do término do prazo, o processo será encaminhado ao relator, vereador Otto Alejandro (PL), responsável pela elaboração do relatório que será submetido à comissão.
A CP é presidida por Paulo Haddad (PSD) e tem ainda Dr. Yanko como membro.
Comissão rejeita prova apresentada por jornal
O despacho também trata de material apresentado pelo jornal Correio Popular. A comissão determinou que a petição seja incorporada aos autos, mas manteve o entendimento de que a mídia entregue pelo jornal é uma prova que não pode ser utilizada no processo.
O Correio Popular terá dez dias para retirar o material. Caso isso não ocorra, a comissão determinou que a mídia poderá ser inutilizada.
A decisão cita o artigo 157 do Código de Processo Penal, que trata de provas consideradas inadmissíveis.
O que acontece agora
Com o fim da instrução, não estão previstas novas oitivas ou produção de provas nesta etapa. Depois das alegações finais da defesa, Otto Alejandro deverá elaborar seu parecer sobre o processo.
A conclusão do relator será analisada pela Comissão Processante e antecede a eventual votação pelo plenário da Câmara. É nessa votação que os vereadores poderão decidir sobre a responsabilização de Vini Oliveira e eventual perda do mandato, caso o relatório encaminhe o processo nesse sentido.
A CP foi aberta para investigar possível quebra de decoro parlamentar atribuída a Vini Oliveira, a partir de denúncia relacionada à visita do vereador à empresa Smile Transportes.