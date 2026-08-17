O jogo entre Guarani e Ypiranga (RS), nesta segunda-feira (17), vai provocar mudanças no trânsito no entorno do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
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A partida, válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, começa às 20h. A Emdec inicia os bloqueios viários a partir das 18h, com previsão de encerramento da operação por volta das 23h.
Ao todo, serão dez cruzamentos interditados nas proximidades do estádio.
Entre os pontos afetados estão os encontros da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina com a Rua Conde D’Eu e a Avenida Guarani, além de trechos das ruas Roberto Gomes Pedrosa, Avelino do Amaral, Dom José Paulo da Câmara, Manoel Barradas e Durval Cardoso.
Reserva de vagas começa antes
O esquema começa ainda na madrugada, com reserva de vagas em ruas próximas ao estádio.
A medida atinge trechos da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina e das ruas Roberto Gomes Pedrosa, Conde D’Eu e Avelino do Amaral.
Na Rua Avelino do Amaral, próximo à Avenida Princesa D’Oeste, também será organizado o desembarque dos jogadores.
Veja os cruzamentos bloqueados
- Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina x Rua Conde D’Eu;
- Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina x Avenida Guarani;
- Rua Roberto Gomes Pedrosa x Rua Alaíde Nascimento de Lemos;
- Rua Avelino do Amaral x Avenida Princesa D’Oeste;
- Avenida Guarani x Rua Rafael Andrade Duarte;
- Rua Dom José Paulo da Câmara x Avenida Guarani;
- Rua Manoel Barradas x Avenida Guarani;
- Rua Durval Cardoso x Avenida Guarani;
- Avenida Guarani x Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina;
- Rua Conde D’Eu x Avenida Dr. Arlindo Joaquim de Lemos.
A operação contará com cinco agentes da Mobilidade Urbana, além de equipe semafórica e profissionais do Centro de Controle Operacional da Emdec.