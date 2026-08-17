O jogo entre Guarani e Ypiranga (RS), nesta segunda-feira (17), vai provocar mudanças no trânsito no entorno do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

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A partida, válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, começa às 20h. A Emdec inicia os bloqueios viários a partir das 18h, com previsão de encerramento da operação por volta das 23h.

Ao todo, serão dez cruzamentos interditados nas proximidades do estádio.