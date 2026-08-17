Um motociclista ficou ferido em um acidente que interditou completamente a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na manhã desta segunda-feira (17). O bloqueio provocou cerca de 4 quilômetros de congestionamento no sentido interior.

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O acidente aconteceu por volta das 7h19, no km 108 da rodovia. Segundo informações repassadas pela concessionária AutoBAn à Artesp, o motociclista seguia pela faixa da esquerda quando teria sido fechado por um carro.

Ao tentar reagir à manobra, o condutor perdeu o controle da Honda CG 160 e caiu sobre a pista. O automóvel apontado como responsável por fechar a motocicleta não foi identificado.