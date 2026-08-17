17 de agosto de 2026
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ACIDENTE NA ESTRADA

Queda de moto fecha Anhanguera e deixa 4 km de congestionamento

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista ficou ferido após cair no km 108 da Anhanguera; acidente fechou todas as faixas e provocou 4 km de congestionamento.
Motociclista ficou ferido após cair no km 108 da Anhanguera; acidente fechou todas as faixas e provocou 4 km de congestionamento.

Um motociclista ficou ferido em um acidente que interditou completamente a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na manhã desta segunda-feira (17). O bloqueio provocou cerca de 4 quilômetros de congestionamento no sentido interior.

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O acidente aconteceu por volta das 7h19, no km 108 da rodovia. Segundo informações repassadas pela concessionária AutoBAn à Artesp, o motociclista seguia pela faixa da esquerda quando teria sido fechado por um carro.

Ao tentar reagir à manobra, o condutor perdeu o controle da Honda CG 160 e caiu sobre a pista. O automóvel apontado como responsável por fechar a motocicleta não foi identificado.

A vítima sofreu ferimentos classificados como moderados e foi encaminhada para atendimento hospitalar. O hospital de destino não foi informado.

Por causa do acidente, todas as faixas no sentido Norte ficaram interditadas por cerca de 40 minutos, entre 7h19 e 8h01.

O reflexo chegou a quatro quilômetros, com congestionamento entre os km 104 e 108. As pistas foram totalmente liberadas às 8h01 e a motocicleta retirada posteriormente.

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