A Câmara de Campinas vota nesta segunda-feira (17) dois projetos de impacto direto nas áreas de proteção animal e direitos da população LGBT. A 43ª Reunião Ordinária começa às 18h.
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Em votação definitiva, os vereadores analisam o projeto que proíbe a distribuição de animais como brindes no município. Já em primeira discussão entra na pauta a proposta do Executivo que cria a Política Municipal para a Diversidade Sexual e de Gênero e um conselho específico para acompanhar o tema.
Proibição de animais como brindes
O substitutivo ao Projeto de Lei nº 37/2025, de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos), altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos de Campinas.
A proposta já foi aprovada em primeira discussão e agora passa pela votação definitiva.
Pelo texto, quem distribuir animais como brindes poderá receber multa de 1.500 a 3.800 UFICs. O valor será definido de acordo com a gravidade da infração, a conduta do responsável, sua condição socioeconômica e as consequências provocadas.
A legislação também poderá permitir a apreensão dos animais e, no caso de empresas, a cassação da inscrição municipal e do alvará de funcionamento.
As penalidades poderão ser aplicadas simultaneamente. Em caso de reincidência em menos de dois anos, a multa será dobrada.
Política municipal para população LGBT
Outro projeto em pauta é o nº 306/2019, de autoria do Executivo, que estabelece uma política municipal voltada à população LGBT.
O texto prevê planos, programas, projetos e ações públicas voltados à diversidade sexual e de gênero, além da criação de um Conselho Municipal específico.
Entre os objetivos estão ampliar a participação da população LGBT na formulação de políticas públicas, combater diferentes formas de discriminação e criar espaços permanentes de diálogo entre Poder Público e sociedade civil.
O conselho terá 24 membros titulares e respectivos suplentes, divididos igualmente entre representantes do governo e da sociedade civil.
Entre as atribuições estarão acompanhar e fiscalizar políticas públicas, propor ações, promover capacitações e receber e encaminhar denúncias de homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia e travestifobia.
Datas entram no calendário oficial
A proposta também inclui no calendário municipal o Mês da Diversidade Sexual e de Gênero, em junho, além de três datas específicas:
- 29 de janeiro: Dia da Visibilidade de Travestis, Mulheres Transexuais e Homens Trans;
- 20 de fevereiro: Dia da Visibilidade dos Homens Trans;
- 23 de setembro: Dia da Visibilidade Bissexual.
O projeto prevê ainda a realização da Conferência Municipal de Políticas Públicas de Direitos Humanos LGBT, preferencialmente a cada dois anos, para discutir prioridades e diretrizes da política municipal.