A Câmara de Campinas vota nesta segunda-feira (17) dois projetos de impacto direto nas áreas de proteção animal e direitos da população LGBT. A 43ª Reunião Ordinária começa às 18h.

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Em votação definitiva, os vereadores analisam o projeto que proíbe a distribuição de animais como brindes no município. Já em primeira discussão entra na pauta a proposta do Executivo que cria a Política Municipal para a Diversidade Sexual e de Gênero e um conselho específico para acompanhar o tema.

Proibição de animais como brindes

O substitutivo ao Projeto de Lei nº 37/2025, de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos), altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos de Campinas.