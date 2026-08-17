Campinas realiza no próximo sábado (22) um Dia D de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de 6 meses a 14 anos. A mobilização ocorre em meio ao alerta para o sarampo no Estado de São Paulo e à inclusão de uma nova dose de reforço contra a poliomielite no calendário de vacinação.
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O Estado já contabiliza 23 casos de sarampo em 2026. Campinas não registra a doença desde 2021, mas a Secretaria Municipal de Saúde identificou 11.837 crianças de até 4 anos com doses de vacinas pendentes e passou a procurar as famílias para tentar regularizar a imunização.
No sábado, a vacinação será realizada em centros de saúde estratégicos e outros pontos de grande circulação espalhados pela cidade. Não será necessário agendamento. É preciso apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação.
A campanha não se limita ao Dia D. A multivacinação começou anteriormente e segue até 1º de setembro.
Alerta para o sarampo
Embora o foco da campanha sejam crianças e adolescentes, a orientação contra o sarampo é mais ampla. Pessoas com até 59 anos que não tenham recebido todas as doses previstas para sua faixa etária devem procurar uma unidade de saúde.
Quem não souber se está com a vacinação completa ou não tiver como comprovar as doses também pode procurar um centro de saúde para verificar a necessidade de imunização.
O reforço da cobertura é considerado importante para evitar que o vírus volte a circular em Campinas. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode ser prevenido pela vacinação.
Pólio ganha nova dose de reforço
Outra mudança que entra no radar da campanha é a vacinação contra a poliomielite. Desde o início de agosto, o calendário passou a prever uma segunda dose de reforço da vacina inativada contra a pólio (VIP) aos 4 anos de idade.
Temporariamente, crianças de 5 e 6 anos que ainda não completaram o novo esquema também poderão receber a dose.
O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989. A doença pode provocar paralisia e não possui tratamento específico, o que torna a vacinação a principal estratégia de prevenção.
A programação completa do Dia D, com os locais e horários de vacinação, está disponível no site da campanha de vacinação de Campinas.