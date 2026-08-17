Campinas realiza no próximo sábado (22) um Dia D de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de 6 meses a 14 anos. A mobilização ocorre em meio ao alerta para o sarampo no Estado de São Paulo e à inclusão de uma nova dose de reforço contra a poliomielite no calendário de vacinação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Estado já contabiliza 23 casos de sarampo em 2026. Campinas não registra a doença desde 2021, mas a Secretaria Municipal de Saúde identificou 11.837 crianças de até 4 anos com doses de vacinas pendentes e passou a procurar as famílias para tentar regularizar a imunização.

No sábado, a vacinação será realizada em centros de saúde estratégicos e outros pontos de grande circulação espalhados pela cidade. Não será necessário agendamento. É preciso apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação.