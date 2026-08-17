17 de agosto de 2026
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CAPTURA

Procurado por tráfico é preso após tentar fugir da PM em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Homem tinha mandado de prisão em aberto e pena de seis anos a cumprir; abordagem ocorreu no Padre Anchieta.
Homem tinha mandado de prisão em aberto e pena de seis anos a cumprir; abordagem ocorreu no Padre Anchieta.

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, em Campinas.

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A captura ocorreu durante patrulhamento pela Rua Alberto Bosco. Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o homem mudou de direção ao perceber a aproximação da viatura e tentou fugir.

Durante a abordagem, ele resistiu e precisou ser contido pelos policiais.

Na consulta aos sistemas, a equipe confirmou que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a PM, o homem era procurado desde março de 2026 e tinha pena de seis anos a cumprir em regime fechado.

Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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