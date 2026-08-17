Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, em Campinas.

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A captura ocorreu durante patrulhamento pela Rua Alberto Bosco. Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o homem mudou de direção ao perceber a aproximação da viatura e tentou fugir.

Durante a abordagem, ele resistiu e precisou ser contido pelos policiais.