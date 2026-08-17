17 de agosto de 2026
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NOVO ACESSO

Novo trecho de marginal muda acesso ao Real Parque em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Rota das Bandeiras
Rota das Bandeiras libera 2 km de pista marginal da Zeferino Vaz e fecha definitivamente o antigo acesso ao Real Parque pelo km 116.
Rota das Bandeiras libera 2 km de pista marginal da Zeferino Vaz e fecha definitivamente o antigo acesso ao Real Parque pelo km 116.

A Rota das Bandeiras liberou mais 2 quilômetros de pista marginal da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Campinas, alterando o acesso à região do Real Parque, em Barão Geraldo.

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Com a mudança, motoristas que seguem pela pista Norte, no sentido Paulínia, devem entrar na marginal pelo km 114. O novo trajeto também permite seguir para o centro de Barão Geraldo ou fazer o retorno na rodovia.

Já o antigo acesso pelo km 116, a partir da pista expressa, foi fechado definitivamente.

A liberação faz parte do pacote de modernização da Zeferino Vaz entre os km 114 e 125, no trecho entre Barão Geraldo e Paulínia.

Obras somam mais de R$ 180 milhões

O projeto prevê a construção de pistas marginais com duas faixas por sentido, além da remodelação dos trevos do Real Parque, Betel e Laranjão.

Também está em implantação uma nova base do Serviço de Atendimento ao Usuário no km 125.

O investimento total supera R$ 180 milhões.

As entregas estão sendo feitas por etapas. Em julho, a concessionária já havia liberado 2 quilômetros de marginal no sentido Campinas, entre o Real Parque e o acesso à Rodovia D. Pedro I.

O Trevo do Laranjão, no km 121, e pistas auxiliares entre os km 121 e 125 também já foram entregues.

Segundo a concessionária, o trecho recebe cerca de 51 mil veículos por dia útil.

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