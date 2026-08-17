A Rota das Bandeiras liberou mais 2 quilômetros de pista marginal da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Campinas, alterando o acesso à região do Real Parque, em Barão Geraldo.

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Com a mudança, motoristas que seguem pela pista Norte, no sentido Paulínia, devem entrar na marginal pelo km 114. O novo trajeto também permite seguir para o centro de Barão Geraldo ou fazer o retorno na rodovia.

Já o antigo acesso pelo km 116, a partir da pista expressa, foi fechado definitivamente.