A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (13), em Uruaçu (GO), Antônio Rocha, de 54 anos, principal suspeito do feminicídio de Elinalva Mendes Teixeira Pacheco, de 35 anos, ocorrido em Campinas. A ação foi realizada em conjunto entre a polícia goiana e a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, com base em trabalho de inteligência.

Contra o suspeito, já havia um mandado de prisão em aberto pela morte de outra companheira, no Maranhão, em 2020. Além disso, Antônio é investigado por tentar matar a facadas uma terceira ex-companheira em Itupeva (SP), no início deste ano. Segundo as investigações, ele fugiu para Campinas logo após esse ataque.

O corpo de Elinalva foi encontrado no domingo (9), no Jardim Campo Belo, em Campinas, com pelo menos quatro perfurações de faca. A perícia identificou marcas de luta corporal no imóvel, móveis quebrados e o guarda-roupa do suspeito quase vazio. Cuecas dele foram apreendidas para exames de DNA.