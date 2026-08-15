A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, segundo os boletins meteorológicos. O sábado (15) deve ser marcado por nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas fracas, embora os volumes esperados sejam pequenos.

Os termômetros devem ficar entre 18°C e 31°C ao longo do dia. Já a umidade do ar poderá cair a patamares próximos de 30%, nível considerado de atenção pela Organização Mundial da Saúde. A recomendação é redobrar a ingestão de líquidos e evitar exposição prolongada ao sol entre as 10h e 16h, período de maior incidência de raios solares. Crianças e idosos merecem cuidados especiais nesse cenário.

No domingo (16), a tendência é de céu mais aberto, com predomínio de sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva para a região. As temperaturas devem se manter estáveis, com mínima de 18°C e máxima novamente em torno dos 31°C. A umidade relativa do ar continua baixa, podendo atingir novamente os 30%, o que reforça a necessidade de hidratação constante e proteção contra o calor.