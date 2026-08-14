Campinas tem 36 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 33º Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (13) pela Secretaria Municipal de Saúde.

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Entre 1º de janeiro e 10 de agosto, o município contabilizou 3.711 casos confirmados da doença.

Os bairros em situação de maior risco estão distribuídos por diferentes regiões da cidade. Na área Leste, aparecem Cambuí, Alto Taquaral, Vila Miguel Vicente Cury e Vila Costa e Silva. Na Noroeste, estão Jardim Florence 1 e 2, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Garcia, Vila Castelo Branco, Jardim Paulicéia, Jardim Londres, Jardim Santa Rosa e Jardim Sul América.