Campinas tem 36 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 33º Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (13) pela Secretaria Municipal de Saúde.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Entre 1º de janeiro e 10 de agosto, o município contabilizou 3.711 casos confirmados da doença.
Os bairros em situação de maior risco estão distribuídos por diferentes regiões da cidade. Na área Leste, aparecem Cambuí, Alto Taquaral, Vila Miguel Vicente Cury e Vila Costa e Silva. Na Noroeste, estão Jardim Florence 1 e 2, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Garcia, Vila Castelo Branco, Jardim Paulicéia, Jardim Londres, Jardim Santa Rosa e Jardim Sul América.
Na região Norte, o alerta inclui Vila San Martin, Residencial Campo Florido, CDHU Edivaldo Orsi, Jardim Mirassol e Vila Boa Vista. Já na Sudoeste, entram Jardim Princesa, Jardim Esplanada, Jardim Adhemar de Barros, Jardim São Cristóvão, Eldorado dos Carajás, Vila Maria Eugênica, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Aeroporto de Viracopos e Vila Aeroporto.
Na região Sul, aparecem Jardim Nova Europa, Jardim do Trevo, Residencial da Paz e Jardim Nova América. Na Suleste, estão Jardim São Vicente, Jardim Centenário, Vila Formosa, Jardim Bom Sucesso e Jardim Von Zuben.
Ações serão reforçadas nos bairros
Nas áreas classificadas com alto risco, a Prefeitura vai intensificar ações de combate aos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.
O alerta também serve para orientar os moradores a verificarem com maior frequência locais que possam acumular água dentro de casa.
A Secretaria de Saúde ressalta que as medidas de prevenção valem para toda a cidade, inclusive para bairros que apareceram em alertas anteriores e deixaram de constar nesta edição.
Como o risco é definido
Para classificar as regiões, a Saúde considera fatores como incidência de casos, registro de nova transmissão, quantidade de imóveis sem acesso para vistoria, densidade populacional e necessidade de reforço das ações dos agentes.
O alerta também se estende a bairros menores localizados no entorno das áreas indicadas.