Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (13) após um roubo a estabelecimento comercial no Jardim Eulina, em Campinas. Ele foi localizado escondido na despensa de uma residência durante as buscas realizadas pela Polícia Militar.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, as equipes foram acionadas após receberem informações sobre o crime. Durante o cerco, um morador relatou ter ouvido barulhos dentro de casa, o que levou os policiais a entrarem no imóvel.

O suspeito foi encontrado na despensa com um volume na região da cintura. Ao ser abordado, os policiais constataram que o objeto era um cabide quebrado, que, segundo a PM, era utilizado para simular uma arma.