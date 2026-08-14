Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (13) após um roubo a estabelecimento comercial no Jardim Eulina, em Campinas. Ele foi localizado escondido na despensa de uma residência durante as buscas realizadas pela Polícia Militar.
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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, as equipes foram acionadas após receberem informações sobre o crime. Durante o cerco, um morador relatou ter ouvido barulhos dentro de casa, o que levou os policiais a entrarem no imóvel.
O suspeito foi encontrado na despensa com um volume na região da cintura. Ao ser abordado, os policiais constataram que o objeto era um cabide quebrado, que, segundo a PM, era utilizado para simular uma arma.
A vítima reconheceu o homem e relatou que ele havia anunciado o roubo exibindo o volume na cintura. Ainda segundo o relato, o suspeito retirou a vítima de um veículo mediante ameaça e passou a persegui-la, mantendo a mão próxima ao objeto.
O homem foi levado ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial.