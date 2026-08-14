O preço da cesta básica caiu 10,24% em Campinas em julho, a maior redução registrada entre as cidades do Sudeste consideradas no levantamento. Com o recuo, o conjunto de alimentos passou a custar R$ 809,75, segundo análise do Observatório PUC-Campinas.

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A queda interrompe uma sequência de pressões sobre os alimentos observada nos meses anteriores e foi provocada principalmente pelo tombo nos preços do tomate e da batata.

O tomate ficou 46,62% mais barato em apenas um mês, depois de sucessivas altas relacionadas à oferta. A batata teve redução de 33,26%, influenciada pela entrada de uma nova safra.