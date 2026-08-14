14 de agosto de 2026
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ALÍVIO NO BOLSO

Cesta básica cai 10,24% e passa a custar R$ 809 em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
Tomate e batata puxaram queda de 10,24% em julho; custo dos alimentos voltou a representar menos da metade do salário mínimo.
Tomate e batata puxaram queda de 10,24% em julho; custo dos alimentos voltou a representar menos da metade do salário mínimo.

O preço da cesta básica caiu 10,24% em Campinas em julho, a maior redução registrada entre as cidades do Sudeste consideradas no levantamento. Com o recuo, o conjunto de alimentos passou a custar R$ 809,75, segundo análise do Observatório PUC-Campinas.

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A queda interrompe uma sequência de pressões sobre os alimentos observada nos meses anteriores e foi provocada principalmente pelo tombo nos preços do tomate e da batata.

O tomate ficou 46,62% mais barato em apenas um mês, depois de sucessivas altas relacionadas à oferta. A batata teve redução de 33,26%, influenciada pela entrada de uma nova safra.

Outros alimentos também ajudaram a reduzir a conta. O açúcar caiu 6,15%, a banana, 4,28%, e a carne, 2,12%. Entre os produtos que ficaram mais caros aparecem arroz, com avanço de 2,99%, e leite, com 0,10%.

Cesta volta a consumir menos da metade do salário mínimo

A redução fez o custo dos alimentos voltar para menos de 50% do salário mínimo. Em julho, a cesta correspondeu a 49,95% do piso nacional.

Pelo cálculo que considera três cestas básicas como referência para a manutenção de uma família, o chamado salário mínimo necessário recuou para R$ 2.429,25.

Campinas acompanhou um movimento de queda observado em praticamente todo o país. No Sudeste, Belo Horizonte registrou redução de 7,44%; Rio de Janeiro, 7,12%; Vitória, 5,76%; e São Paulo, 5,23%.

Feijão ainda acumula alta de quase 40%

A forte redução de julho, porém, não eliminou o aumento de alguns alimentos desde o começo do ano.

O feijão acumula alta de 39,84% em 2026, a maior entre os itens analisados. Na sequência aparecem a batata, mesmo depois da queda de julho, com avanço de 30,38%, e o leite, com 29,06%.

No caso do tomate, a redução de quase 47% no mês praticamente eliminou os aumentos anteriores, levando o preço de volta ao nível observado em dezembro de 2025.

Na outra ponta, a banana acumula queda de 18,18% desde janeiro, seguida pelo açúcar, com redução de 15,27%, e pela farinha, com 8,34%.

Alta no ano fica em 3,44%

Apesar da forte queda mensal, a cesta básica ainda está 3,44% mais cara em Campinas no acumulado de janeiro a julho. Mesmo assim, o índice é o menor entre as cidades do Sudeste comparadas pelo levantamento.

No período, a alta chega a 9,37% em Vitória, 8,16% em São Paulo, 7,99% no Rio de Janeiro e 5,81% em Belo Horizonte.

Considerando os últimos 12 meses, a cesta básica acumula aumento de 1,71% em Campinas. A redução registrada em julho derrubou significativamente essa variação e amenizou a pressão dos alimentos sobre o orçamento das famílias.

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