O preço da cesta básica caiu 10,24% em Campinas em julho, a maior redução registrada entre as cidades do Sudeste consideradas no levantamento. Com o recuo, o conjunto de alimentos passou a custar R$ 809,75, segundo análise do Observatório PUC-Campinas.
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A queda interrompe uma sequência de pressões sobre os alimentos observada nos meses anteriores e foi provocada principalmente pelo tombo nos preços do tomate e da batata.
O tomate ficou 46,62% mais barato em apenas um mês, depois de sucessivas altas relacionadas à oferta. A batata teve redução de 33,26%, influenciada pela entrada de uma nova safra.
Outros alimentos também ajudaram a reduzir a conta. O açúcar caiu 6,15%, a banana, 4,28%, e a carne, 2,12%. Entre os produtos que ficaram mais caros aparecem arroz, com avanço de 2,99%, e leite, com 0,10%.
Cesta volta a consumir menos da metade do salário mínimo
A redução fez o custo dos alimentos voltar para menos de 50% do salário mínimo. Em julho, a cesta correspondeu a 49,95% do piso nacional.
Pelo cálculo que considera três cestas básicas como referência para a manutenção de uma família, o chamado salário mínimo necessário recuou para R$ 2.429,25.
Campinas acompanhou um movimento de queda observado em praticamente todo o país. No Sudeste, Belo Horizonte registrou redução de 7,44%; Rio de Janeiro, 7,12%; Vitória, 5,76%; e São Paulo, 5,23%.
Feijão ainda acumula alta de quase 40%
A forte redução de julho, porém, não eliminou o aumento de alguns alimentos desde o começo do ano.
O feijão acumula alta de 39,84% em 2026, a maior entre os itens analisados. Na sequência aparecem a batata, mesmo depois da queda de julho, com avanço de 30,38%, e o leite, com 29,06%.
No caso do tomate, a redução de quase 47% no mês praticamente eliminou os aumentos anteriores, levando o preço de volta ao nível observado em dezembro de 2025.
Na outra ponta, a banana acumula queda de 18,18% desde janeiro, seguida pelo açúcar, com redução de 15,27%, e pela farinha, com 8,34%.
Alta no ano fica em 3,44%
Apesar da forte queda mensal, a cesta básica ainda está 3,44% mais cara em Campinas no acumulado de janeiro a julho. Mesmo assim, o índice é o menor entre as cidades do Sudeste comparadas pelo levantamento.
No período, a alta chega a 9,37% em Vitória, 8,16% em São Paulo, 7,99% no Rio de Janeiro e 5,81% em Belo Horizonte.
Considerando os últimos 12 meses, a cesta básica acumula aumento de 1,71% em Campinas. A redução registrada em julho derrubou significativamente essa variação e amenizou a pressão dos alimentos sobre o orçamento das famílias.