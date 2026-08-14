A Prefeitura de Campinas oficializou o lançamento do jogo beneficente “Gol Solidário – Elano & Amigos”, evento idealizado pelo ex-meia da Seleção Brasileira e revelado pelo Guarani, Elano Blumer. A partida festiva está marcada para o dia 12 de setembro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, e tem como meta reunir cerca de 10 mil torcedores em prol de causas sociais.

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Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Ingresso SA, ao valor único de R$ 20 para todos os setores do estádio. A arrecadação total será revertida para três entidades: o Hospital IOU (Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço), vinculado à Unicamp; a Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade, de Iracemápolis; e a Missão Mariana Braga, de Presidente Prudente.

A partida contará com grandes nomes do futebol nacional e personalidades públicas. Entre os confirmados estão Fábio Costa, Zé Roberto, Renatinho, Marcos Assunção, Amoroso, Zé Love, Alex, Pitarelli e Muricy Ramalho.