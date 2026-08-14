O Projeto Guri está com matrículas abertas para novos alunos em Indaiatuba. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Cultural Wanderley Peres, localizado na Praça Dom Pedro II, no Centro da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Podem participar crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos, com cursos totalmente gratuitos. Em algumas unidades, o projeto também oferece Iniciação Musical para adultos.

No polo de Indaiatuba, são oferecidas diversas modalidades, incluindo: