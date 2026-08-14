Um motorista de aplicativo foi vítima de tortura no bairro Santa Cruz, em Itapira. Ele foi rendido, agredido com pauladas, coronhadas e socos, e obrigado a dirigir até o local de trabalho de uma mulher, onde a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de desentendimento comercial. Dois suspeitos foram presos.

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A corporação foi acionada para uma discussão em um comércio. No local, a solicitante afirmou que quatro pessoas — uma mulher e três homens — foram até seu trabalho para cobrar uma dívida e fazer ameaças. Os acusados, por sua vez, disseram que a mulher devia dinheiro a um deles e que ela teria feito ameaças por aplicativo de mensagens usando outro celular.

Durante a confusão, um dos envolvidos disse aos policiais que era motorista de aplicativo e que havia sido torturado. Segundo ele, ao aceitar uma corrida, foi rendido e forçado a entrar em uma residência. No local, foi espancado por vários indivíduos armados, que exigiam que ele confessasse ameaças eletrônicas. A vítima afirmou que ajoelhou e implorou pela vida, dizendo não ter outro telefone e nunca ter ameaçado ninguém.