A sexta-feira (14) deve ser marcada por céu com nebulosidade variável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com os institutos de meteorologia, há previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas ao longo do dia, especialmente nos períodos da tarde e da noite.

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Embora os acumulados não devam ser significativos, a população deve ficar atenta à possibilidade de descargas elétricas durante os episódios de precipitação. Os ventos devem soprar com intensidade fraca a moderada.

As temperaturas ficam entre a mínima de 18°C e a máxima de 30°C, com destaque para a umidade relativa do ar, que pode cair nos momentos de sol, exigindo cuidados como hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.