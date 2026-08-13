A Unicamp aprovou a criação de um novo curso técnico no Colégio Técnico de Campinas (Cotuca) voltado à área de Tecnologia da Informação e Comunicação.
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A formação terá 40 vagas por ano, será oferecida no período noturno e terá duração de dois anos, divididos em quatro semestres.
A decisão foi tomada pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade.
O curso terá uma grade que reúne informática, redes, telecomunicações e segurança da informação, com objetivo de formar profissionais capazes de atuar em ambientes que integram diferentes sistemas tecnológicos.
Segundo a direção do Cotuca, a proposta busca atender ao aumento da demanda regional por profissionais com formação híbrida em TI e telecomunicações.
Empresas e centros de pesquisa
A criação do curso também leva em conta o perfil tecnológico da Região Metropolitana de Campinas, que reúne empresas, universidades e centros de pesquisa como CPQD, Instituto Eldorado e CNPEM.
A expectativa é ampliar as possibilidades de estágio e emprego para os estudantes em Campinas e municípios do entorno, como Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Valinhos e Vinhedo.
O novo curso será incorporado à estrutura já existente do Cotuca, que atualmente oferece 19 cursos técnicos e duas especializações nas áreas industrial, informática, saúde, telecomunicações, gestão e meio ambiente.
Cerca de 60% das vagas da instituição são oferecidas no período noturno, faixa em que também será disponibilizada a nova formação.