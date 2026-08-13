A Unicamp aprovou a criação de um novo curso técnico no Colégio Técnico de Campinas (Cotuca) voltado à área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A formação terá 40 vagas por ano, será oferecida no período noturno e terá duração de dois anos, divididos em quatro semestres.

A decisão foi tomada pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade.