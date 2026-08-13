13 de agosto de 2026
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EDUCAÇÃO TÉCNICA

Unicamp aprova novo curso técnico de TI no Cotuca

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Formação terá 40 vagas por ano, duração de dois anos e foco em informática, redes, telecomunicações e segurança da informação.
Formação terá 40 vagas por ano, duração de dois anos e foco em informática, redes, telecomunicações e segurança da informação.

A Unicamp aprovou a criação de um novo curso técnico no Colégio Técnico de Campinas (Cotuca) voltado à área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

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A formação terá 40 vagas por ano, será oferecida no período noturno e terá duração de dois anos, divididos em quatro semestres.

A decisão foi tomada pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade.

O curso terá uma grade que reúne informática, redes, telecomunicações e segurança da informação, com objetivo de formar profissionais capazes de atuar em ambientes que integram diferentes sistemas tecnológicos.

Segundo a direção do Cotuca, a proposta busca atender ao aumento da demanda regional por profissionais com formação híbrida em TI e telecomunicações.

Empresas e centros de pesquisa

A criação do curso também leva em conta o perfil tecnológico da Região Metropolitana de Campinas, que reúne empresas, universidades e centros de pesquisa como CPQD, Instituto Eldorado e CNPEM.

A expectativa é ampliar as possibilidades de estágio e emprego para os estudantes em Campinas e municípios do entorno, como Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Valinhos e Vinhedo.

O novo curso será incorporado à estrutura já existente do Cotuca, que atualmente oferece 19 cursos técnicos e duas especializações nas áreas industrial, informática, saúde, telecomunicações, gestão e meio ambiente.

Cerca de 60% das vagas da instituição são oferecidas no período noturno, faixa em que também será disponibilizada a nova formação.

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